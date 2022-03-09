ASRock Industrial представил новую линейку промышленных материнских плат с процессорами Intel Core 12-го поколения

ASRock Industrial выпустил новую линейку промышленных материнских плат на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) с 16 ядрами и 24 потоками, поддерживающих новые наборы микросхем Intel серии 600 W680, Q670 и H610. Обладая высокой вычислительной мощностью с производительной гибридной архитектурой и расширенными возможностями искусственного интеллекта, широкими возможностями ввода-вывода и расширениями до четырех дисплеев 4K при 60 Гц, USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), тройными локальными сетями Intel 2,5 GbE с TSN в реальном времени, несколькими M .2 Key M, память ECC, а также TPM 2.0 и поддержка широкого диапазона напряжений. Новая серия охватывает все форм-факторы, включая промышленные материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX для различных приложений, таких как автоматизация производства, киоски, цифровые вывески, умные города, медицина и приложения Edge AIoT.

Материнские платы Intel Core 12-го поколения оснащены улучшенными интерфейсами ввода-вывода, расширениями и функциями для приложений Edge AI следующего поколения. Ключевые улучшения включают поддержку четырех дисплеев 4K60 Гц и одного дисплея 8K60 Гц для плавного и высококачественного видео. Кроме того, тройные локальные сети Intel 2,5 GbE с вычислениями TSN в реальном времени ускоряют передачу данных и снижают задержку (IMB-X1314/ IMB-X1712). Также имеется USB 3.2 Gen2x2 (Type-C) до 20 Гбит/с для более быстрой передачи данных и более высокой мощности до 100 Вт (IMB-1314/ IMB-X1314/ IMB-1712/ IMB-X1712). Плюс двойной ключ M.2 M с PCIe x4 для увеличения емкости хранилища (IMB-1233/ IMB-X1233/ IMB-1231/ IMB-X1231/ IMB-1314/ IMB-X1314) и поддержка PCIe Gen4 для обновленных расширений.