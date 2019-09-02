ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+ для настоящих геймеров

На просторах интернета появилась информация о том, что совсем скоро на рынок выйдет модель видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+, которая выглядит очень даже стильно, привлекательно и круто. На текущий момент видеокарты серии Radeon RX 5700 XT выглядят наиболее привлекательно, если оценивать соотношение цены к качеству, плюс у данной модели будет продвинутая система охлаждения и подсветка. Вопрос только в цене, которую производитель пока что называть отказывается, а без нее как-то говорить о конкуренции с другими продуктами на рынке довольно трудно. Так что мы ждем уже полноценного анонса, а потом можно будет обсуждать вопрос конкуренции, параметры и преимущества данной модели над другими видеокартами на рынке.