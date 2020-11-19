ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC игровая видеокарта для 4K гейминга

ASRock представила игровую видеокарту Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC. Видеокарта обеспечивает максимальную скорость отклика благодаря технологиям AMD Radeon Anti-Lag и AMD Radeon Boost.

Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC использует PCIe 4.0 интерфейс, имеет 16 ГБ видеопамяти GDDR6 на 256-битной шине. К сожалению, частоты видеокарты не объявлены.

Модель оснащена новейшими технологиями, среди которых DirectX Raytracing (DXR), FidelityFX Variable Shading и Contrast Adaptive Sharpening.

Рекомендуемый блок питания 800 Вт, видеокарта использует три 8-контактных разъема питания. Длина видеокарты составляет 330 мм и занимает она 2,8 слота PCIe расширения. На задней панели мы видим три порта DisplayPort 1.4 с DSC и один разъем HDMI 2.1 VRR.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC выполнена в фирменном стиле игрового подразделения Phantom Gaming. Есть полихромная подсветка, массивный радиатор и система охлаждения с тремя вентиляторами. Пассивное охлаждение обеспечивает металлическая задняя пластина.

Когда выйдет видеокарта в продажу не сообщается.