ASRock Radeon RX 7900 XTX уже готова к старту продаж

Буквально пару дней назад мы сообщали о том, что некоторые компании-партнёры уже готовятся к релизу своих видеокарт на новых графических чипах AMD, а сегодня инсайдеры даже поделились изображениями данных моделей. Пока что речь идёт про видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XTX, которая засветилась на официальных рендерах и скоро отправится в продажу. Судя по изображениям, полученным в сети, видеокарта получит достаточно длинный радиатор примерно на 30-32 сантиметра, что вполне понятно при такой внушительной производительности графического чипа. Более того, будет использоваться система охлаждения из трёх вентиляторов, расположенных вдоль этого радиатора, и вентиляторы даже будут оборудованы подсветкой. Хотя этим уже никого не удивишь, конечно.

Ничего дополнительно про характеристики видеокарты пока что неизвестно — скорее всего, у ASRock Radeon RX 7900 XTX будут чуть более высокие тактовые частоты графического процессора, чем у стандартной модели от самой AMD, но на внушительный разгон мы бы не надеялись, так как AMD из своей видеокарты и так выжала немало. Соответственно, при той же системе охлаждения, а она у ASRock Radeon RX 7900 XTX почти идентичная референсу, ожидать какого-то чуда просто не стоит, особенно если вы примерно понимаете, что эта видеокарта будет конкурировать с RTX 4080, а не с флагманом NVIDIA. Осталось только дождаться старта продаж и посмотреть на цену, чтобы понять, насколько эта видеокарта на самом деле хороша.