ASRock X570 Aqua с водоблоком

2019-09-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASRock X570 Aqua; [44]
На протяжении длительного времени системы жидкостного охлаждения пользуются спросом у тех, кто собирает свой собственный компьютер и хочет получить от него максимум тишины и стиля. Да, СЖО действительно выглядят более привлекательно и ярко, плюс это идеальный способ избавиться от лишнего шума. И тут на рынок выходит материнская плата ASRock X570 Aqua, которая сама оборудована водоблоком, который охлаждает процессор и северный мост. То есть, вы устанавливаете в данную плату помпу и получаете продвинутую систему охлаждениям банально из коробки. Да, правда такая плата и стоит тысячу долларов, что крайне дорого для текущего рынка компонентов, но если вы хотите нечто уникальное и продвинутое, то только ASRock X570 Aqua.


Комментарии и отзывы ASRock X570 Aqua
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