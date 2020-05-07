ASRock Z490 AQUA готовится к релизу

Официально представлена совершенно новая материнская плата ASRock Z490 AQUA, которая, как вы уже догадались из названия, обладает важным преимуществом. Данная материнская плата прямо из коробки оборудована достаточно продвинутым водоблоком, который позволяет подключить процессор к кастомной системе охлаждения. В итоге пользователь получит возможность связать материнскую плату и процессор с цельной системой жидкостного охлаждения, что смотрится крайне интересно и необычно. Проблема только в том, что такая материнская плата стоит дорого и не каждый сможет себе такую радость позволить. Во всем остальном решение можно назвать лучшим, ведь конкурентов именно с такой конструкцией на рынке нет. Ждем в продаже новинку.

Комментарии и отзывы ASRock Z490 AQUA
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