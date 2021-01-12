ASRock Z590 Taichi поддерживает память DDR4 5000МГц

ASRock представила материнскую плату Z590 Taichi.

ASRock Z590 Taichi сочетает в себе инновационный дизайн и современные материалы. Восьмислойная печатная плата имеет четыре внутренних медных слоя. Z590 Taichi оснащена держателем видеокарты для предотвращения провисания видеокарты. Также есть задняя пластина для защиты платы от деформации.

Плата имеет 14-фазную схему питания и дроссели 90 A, что гарантирует стабильный разгон и низкие температуры. Z590 Taichi поддерживает память DDR4 5000 МГц. На плате есть два разъема PCIe 4.0 x16, один разъем PCIe 3.0 x16 и PCIe 3.0 x1

ASRock Z590 Taichi оснащена аудиосистемой Nahimic Audio, контроллером Killer Ethernet E3100 + Wi-Fi 6E AX1675x, подсветкой, многочисленными портами на задней панели и широким набором функций для разгона.

Цену компания не называет. ASRock Z590 Taichi поступит в продажу в первом квартале 2021 года.
Комментарии и отзывы ASRock Z590 Taichi
Обзоры:
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Новости:
ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro

Представлена материнская плата для рабочих станций ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE. Плата выглядит интереснее, ...
Показана материнская плата на новом чипсете ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial Z590

В сети появились первые изображения материнской платы на новом чипсете ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glac...
Colourful представила материнские платы на новом чипсете

Colourful представила материнские платы iGame Z590 Vulcan W и CVN B560M GAMING FROZEN. На рынке будут пре...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Корпус BitFenix Nova Mesh SE TG получил ...
Корпус BitFenix Nova Mesh SE TG получил Компания BitFenix пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Nova Mesh SE TG, которая ориентирована на соз...
OnePlus 9 создают под кодовым названием ...
OnePlus 9 создают под кодовым названием Флагман OnePlus 8T только появился в продаже, а сетевые инсайдеры уже раскрыли планы компании OnePlus о р...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор ...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор Компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 30E Pro, который работает под управлением ОС Android 10...
Новое обновление для Fortnite уменьшает ...
Новое обновление для Fortnite уменьшает За последние несколько лет, размер файлов видеоигр вырос и некоторые игры требуют больше 100 Гб дискового...
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недоро...
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. НедороНа прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игровой мышки Hiper с возможностью выбора между тремя видам...
AMD Radeon Software Adrenalin 20.11.2 по...
AMD Radeon Software Adrenalin 20.11.2 поВ связи с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000 серии, AMD выпустила новое обновление для графического ...
Лучшая электрическая щетка для чистки зу...
Лучшая электрическая щетка для чистки зуГигиена зубной полости — довольно важный момент в жизни любого человека, так как восстановить чистоту зуб...
iPhone 12 с 5G заряжается дольше...
iPhone 12 с 5G заряжается дольшеВ сети появились первые отзывы относительно смартфона iPhone 12 и оказалось, что есть у продукта некоторы...
Intel представила новые 10-нм процессоры...
Intel представила новые 10-нм процессорыЗа последний год во всем мире ПК стал значительно шире использоваться для обучения. Чтобы удовлетворить р...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит чехол с...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит чехол сВ сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, официальная презентация которого состоит...
Huawei Mate 40 получит частоту обновлени...
Huawei Mate 40 получит частоту обновлениКитайский технологический гигант Huawei официально представит серию Mate 40 на мероприятии, запланированн...
Новый чипсет для смартфонов среднего кла...
Новый чипсет для смартфонов среднего клаКомпания Samsung представила новый мобильный чипсет Exynos 1080. Это восьмиъядерный процессор, построенны...
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor