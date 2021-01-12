ASRock Z590 Taichi поддерживает память DDR4 5000МГц

ASRock представила материнскую плату Z590 Taichi.

ASRock Z590 Taichi сочетает в себе инновационный дизайн и современные материалы. Восьмислойная печатная плата имеет четыре внутренних медных слоя. Z590 Taichi оснащена держателем видеокарты для предотвращения провисания видеокарты. Также есть задняя пластина для защиты платы от деформации.

Плата имеет 14-фазную схему питания и дроссели 90 A, что гарантирует стабильный разгон и низкие температуры. Z590 Taichi поддерживает память DDR4 5000 МГц. На плате есть два разъема PCIe 4.0 x16, один разъем PCIe 3.0 x16 и PCIe 3.0 x1

ASRock Z590 Taichi оснащена аудиосистемой Nahimic Audio, контроллером Killer Ethernet E3100 + Wi-Fi 6E AX1675x, подсветкой, многочисленными портами на задней панели и широким набором функций для разгона.

Цену компания не называет. ASRock Z590 Taichi поступит в продажу в первом квартале 2021 года.