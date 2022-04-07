ASRock Z690 AQUA OC бьет рекорды с процессором i9-12900KS

Ведущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК, ASRock, с гордостью сообщает, что непревзойденная Z690 AQUA OC снова побила несколько рекордов по разгону на HWBOT.org. Всемирный профессиональный оверклокер Splave установил 6 мировых рекордов и 9 первых мест в мире, разогнав материнскую плату Z690 AQUA OC с процессором Intel Core i9-12900KS. ASRock Z690 AQUA OC определяет, какой должна быть мощная материнская плата. Это материнская плата, созданная для того, чтобы бить рекорды. Эти рекорды подтверждают обещание ASRock всем оверклокерам, энтузиастам ПК и геймерам.