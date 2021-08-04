ASRock анонсировала компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX

ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX в компактном форм-факторе Mini-ITX.

Данное решение идеально подходит для компактных систем SFF или Mini PC. Новинка обеспечит игровую производительность в разрешении 1080p в современных играх.

Видеокарта Radeon RX 6600 XT Challenger ITX выполнена в черном дизайне. Карта оснащена одним вентилятором, радиатором с медными тепловыми трубками и задней металлической пластиной.

ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6, которая работает через интерфейс 128-битной шины со скоростью 16 Гбит/с. На борту также доступен 32 МБ кэш-памяти Infinity. Частота графического процессора составляет 1968 МГц, в игровом режиме частота 2359 МГц, максимальная частота достигает 2589 МГц. TDP видеокарты 160 Вт, питается модель от одного 8-контактного разъема.

Видеоразъемы: два порта HDMI 2.0 и два порта DP 1.4.

Стоимость видеокарты Radeon RX 6600 XT Challenger ITX производитель не раскрыл.