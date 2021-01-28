ASRock анонсировала материнскую плату Z590 Steel Legend

ASRock Z590 Steel Legend сохранила философию линейки Steel Legend, сочетая в себе стабильную и неотразимую эстетику. Плата оснащена широким функционалом и построена на качественных компонентах.

Z590 Steel Legend выполнена в форм-факторе ATX. Она оснащена 14-фазной системой питания, радиаторами и набором инструментов для стабильного разгона процессора и памяти. Новинка поддерживает работу памяти на частоте 4800 МГц, а также поддерживает процессоры Intel 11-го поколения.

ASRock Z590 Steel Legend имеет разъем Hyper M.2 и два порта Ultra M.2 для накопителей, кроме того, есть шесть портов SATA3. Для ценителей качественного звука в Z590 Steel Legend реализована технология Nahimic Audio. Высокоскоростной доступ к сети обеспечивает модуль Dragon 2.5 Gigabit LAN.

Задняя панель ввода предлагает две антенны для Wi-Fi, один HDMI и DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2 Gen1, по одному порту USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, аудиоразъемы, RJ-45 LAN с индикаторами и PS/2.

Дата релиза платы не объявлена.
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