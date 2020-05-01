ASRock анонсировала материнскую плату нового чипсета Z490 Taichi

ASRock Z490 Taichi представлена в формате ATX. Оснащается переключателем интерфейса PCIe 4.0, который позволит установить процессоры серии Intel Rocket Lake.

Материнская плата имеет три слота PCIe 3.0 x4 M.2, восемь портов SATA, контроллер Realtek 2.5G Ethernet и 12+2+1 фазное питание для процессора. Зона VRM охлаждается парой радиаторов соединенных тепловой трубкой.

Плата окрашена в черный цвет с золотыми акцентами. Фирменный часовой механизм изображен на кожухе закрывающий PCIe слоты, а также на задней панели. В нижней части платы находятся кнопки питания и перезагрузки.

ASRock Z490 Taichi предлагает следующие подключения: USB 3.2 Type-C, два USB 3.2 G2 Type-A и пять USB 3.2 G1 Type-A, Intel AX201 Wi-Fi 6 и BT 5.1 с двумя портами Ethernet, HDMI и выхода DisplayPort 1.4. Также есть комбинированный порт PS/2, 3,5-мм аудиоразъем и оптический выход и кнопка BIOS Flashback.

Стоимость материнской платы ASRock Z490 Taichi еще не объявлена.