ASRock анонсировала видеокарты линейки RX 5600 XT

ASRock анонсировала три новые видеокарты линейки Radeon RX 5600 XT. Они получили название Phantom Gaming и Challenger. Видеокарты основаны на 7 нм техпроцессе AMD с архитектурой RDNA. Все три новые карты имеют 2,7 слотовые решения для охлаждения с конфигурациями с двумя и тремя вентиляторами.

Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 OC оснащена 6 Гб памяти и тактовыми частотами 1560 МГц и до 1620 МГц в режиме разгона. Оборудована тремя вентиляторами охлаждения.

Наряду с Phantom Gaming D3, компания представила RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC с частотами 1495 МГц, а в режиме буста до 1620 МГц. Оборудована двумя вентиляторами охлаждения.

Видеокарта Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC развивает тактовые частоты 1460 МГц и в режиме разгона до 1620 МГц. ARGB реализована во всех картах, lkz синхронизации с материнскими платами ASRock Phantom Gaming поддерживающие Polychrome Sync.