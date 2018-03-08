ASRock будет делать видеокарты

Компания ASRock показывает феноменальные способности адаптироваться на рынке компьютерного железа. Только появились первые данные про то, что майнеры собирают дома компьютеры и им нужны материнские платы специальные, как производитель выпустил плату с большим количеством разъемов. Только появился повышенный спрос на видеокарты, как производитель решил выйти на этот рынок. Компания решила продавать видеокарты на архитектуре AMD — они будут доступные, позволят зарабатывать определенные средства, плюс их сделают максимально пригодными для активной постоянной работы. Пока что это вся информация, которая у меня имеется, но производитель должен сделать что-то очень крутое. Любая новая карта на рынке будет раскупаться как горячие пирожки, особенно если их будет много.