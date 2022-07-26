ASRock готовит к релизу видеокарту Arc A380 Challenger

ASRock больше не собирается быть эксклюзивным партнером AMD, поскольку на фото изображена будущая видеокарта Arc A380 Challenger. Видеокарта ASRock Arc A380 Challenger — это вариант очень начального уровня по сравнению с GUNNIR Arc A380 Photon, который имеет конструкцию с двумя вентиляторами. Arc A380 Challenger оснащен специальной конструкцией печатной платы, двухслотовым кулером с одним вентилятором. Боковые стороны видеокарты имеют маркировку «Intel Arc» и имеют единственный 8-контактный разъем для питания. Он оснащен спиральным алюминиевым радиатором, которого должно быть достаточно для охлаждения карты.

Спецификации, такие как тактовая частота, не указаны, но карта действительно настоящая и отображается как Intel Arc A380 в программном обеспечении Intel Control. Графическая карта Intel Arc A380 представляет собой конструкцию начального уровня с полноценным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG. Он содержит полную конфигурацию графического процессора с использованием 8 ядер Xe или 1024 ALU. Видеокарта также оснащена 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на TBP с энергопотреблением около 92 Вт. Максимальная частота карты оценивается в 2450 МГц, что показывает, что Intel в полной мере использует 6-нм техпроцесс TSMC. Карта имеет тактовую частоту видеопамяти 15,5 Гбит/сек для пропускной способности 186 ГБ/сек, работающую через 96-битный интерфейс шины. Стоимость пока не называют.