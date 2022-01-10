ASRock и Razer выпускают новейшую материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition

ASRock и Razer снова объединили усилия, чтобы выпустить новейшую материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition для процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения.

ASRock Z690 Taichi Razer Edition сочетает в себе непревзойденную производительность и неотразимые световые эффекты RGB, которые можно настроить с более чем 16,8 миллионами цветов и набором уникальных световых эффектов и поддержкой экосистемы Razer Chroma RGB.

Материнская плата оснащена новым чипом Intel KillerTM Wi-Fi 6E AX1690, который сочетает в себе два радиомодуля для обеспечения одновременного подключения в диапазонах 2,4 ГГц и 5/6 ГГц. С Intel Killer E3100 Ethernet и Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E.

Новинка оснащена 20-фазной системой питания с новейшей технологией SPS (Smart Power Stage) для достижения максимального разгона ЦП и памяти DDR5.