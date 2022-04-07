ASRock объявляет о поддержке процессора Intel Core i9-12900KS

ASRock объявило поддержке процессора Intel Core i9-12900KS. Недавно выпущенный процессор не только предлагает более высокую базовую тактовую частоту для повышения производительности, но также поддерживает технологию Thermal Velocity Boost (TVB) и Adaptive Boost Technology (ABT) что делает этот процессор абсолютным королем игр, а также для другого использования. Как компания, которая всегда проектирует на опережение, большинство материнских плат ASRock серии Intel 600 поставляется с правильным BIOS для поддержки процессора Intel Core i9-12900KS, но все же рекомендуется обновить BIOS до последней версии, чтобы добиться максимальной производительности.