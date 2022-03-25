ASRock объявляет о поддержке процессоров Ryzen 5000/4000 на своих материнских платах

Ведущий мировой производитель материнских плат ASRock объявляет, что с обновлением BIOS материнские платы ASRock AMD X570/B550/A520/X470/B450 будут поддерживать новейшие процессоры AMD Ryzen серии 5000/4000, включая Ryzen 7 5800X3D. ASRock всегда разрабатывает новые процессоры на опережение и работает с AMD над проверкой последнего кода BIOS AGESA. Технология 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 7 5800X3D обеспечивает значительное улучшение игровой производительности, обновление BIOS до последней версии и готовность к игре с новыми процессорами AMD Ryzen.

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