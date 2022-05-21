ASRock показала материнскую плату X670E Taichi

На Computex 2022 AMD представит новые чипсеты X670E, X670 и B650 для материнских плат на платформе AM5, предназначенных для процессоров Ryzen 7000. В сеть утекли изображения материнской платы ASRock X670E Taichi. Как следует из названия, плата основана на топовом чипсете X670E, но технически она ничем не будет отличаться от X670. Напомним, что оба чипсета будут двухчиповыми, то есть будут состоять из двух одинаковых чипсетов на одной подложке. Подробностей о плате практически нет. На изображении мы видим два слота PCIe, четыре слота DDR, сокет для процессора и чипсет с радиаторами.

В ближайшее время, производители материнских плат покажут свои варианты на новой платформе.