ASRock показала новую видеокарту Phantom Gaming

В Интернете было много слухов о том, что ASRock может преследовать рынок игровых видеокарт, кажется, что новости были правдивыми, поскольку ASRock недавно опубликовали тизер на графических картах Phantom Gaming.Мы можем только предположить, что карты будут основаны на AMD Radeon, мы, конечно, не уверены в этом. зная ASRock , вы можете ожидать использования оригинальной системы охлаждения и заводских частот. Тизерное видео не раскрывает много деталей, но показывает некоторые интересные моменты - два вентилятора и 8-контактный разъем питания.