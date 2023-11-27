ASRock представила белую видеокарту Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White

Вчера компания ASRock официально представила видеокарту Radeon RX 7900 XT в белом цвете — она, вероятно, заинтересует геймеров, которые предпочитают такого рода уникальные продукты. Да, даже сейчас белые видеокарты являются редкостью на рынке в сравнении с другими цветовыми вариантами, так как производители предпочитают чёрные модели из-за их практичности и универсальности. Впрочем, на деле видеокарта ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White не является полностью новым решением, так как её уверенно можно назвать обновлением оригинальной чёрной версии с минимальными изменениями — производитель просто решил покрасить декоративный кожух в белый цвет, тогда как все остальные элементы более или менее остались нетронутыми.

Например, стоит обратить ваше внимание на то, что данная видеокарта имеет чёрную печатную плату, что неудивительно, учитывая, что компания взяла за основу оригинальную модель с этой печатной платой и просто переделала систему охлаждения. Также видеокарта оснащена кулером на три вентилятора диаметром 100 мм для обеспечения оптимального воздушного потока на радиатор. Здесь также реализована система RGB-подсветки, которая дополняет общий дизайн устройства и выглядит вполне уместной на самом деле — с белым цветом такая подсветка смотрится отлично. И ожидать от новинки каких-то отличий в плане характеристик или производительности точно не стоит — это та же модель, так что и частоту кадров в играх она будет показывать аналогичную.
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