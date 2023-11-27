ASRock представила белую видеокарту Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White

Например, стоит обратить ваше внимание на то, что данная видеокарта имеет чёрную печатную плату, что неудивительно, учитывая, что компания взяла за основу оригинальную модель с этой печатной платой и просто переделала систему охлаждения. Также видеокарта оснащена кулером на три вентилятора диаметром 100 мм для обеспечения оптимального воздушного потока на радиатор. Здесь также реализована система RGB-подсветки, которая дополняет общий дизайн устройства и выглядит вполне уместной на самом деле — с белым цветом такая подсветка смотрится отлично. И ожидать от новинки каких-то отличий в плане характеристик или производительности точно не стоит — это та же модель, так что и частоту кадров в играх она будет показывать аналогичную.