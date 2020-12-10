ASRock представила флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D

Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D. Карта выполнена в стиле игровой серии Phantom Gaming. Базовая частота видеокарты составляет 1925 МГц, частота в бусте достигает 2340 МГц.

RX 6900 XT Phantom Gaming D имеет мощную систему охлаждения с тремя вентиляторами и массивным алюминиевым радиатором с 9 тепловыми трубками. Известно, что новинка оснащена 16 + 3 фазной системой питания, силовыми дросселями 90 А и конденсатором Nichicon 12K.

Питание видеокарты осуществляется через три 8-контактных разъема. Металлическая пластина обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Порты на задней панели включают три разъема DisplayPort 1.4 с DSC и один порт HDMI 2.1 VRR. ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D оснащена полихромной подсветкой RGB.

Ожидается, что цена на видеокарту будет начинаться от 999 долларов.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D
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