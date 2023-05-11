ASRock представила материнские платы N100M и N100DC-ITX

Сегодня компания ASRock представила материнские платы N100M и N100DC-ITX для систем компактного форм-фактора, то есть SFF. Обе материнские платы используют энергоэффективные процессоры Alder Lake-N от Intel — речь идёт о модели N100. Процессор линейки Alder Lake-N, выпущенный на базе техпроцесса Intel 7 (ранее известного как 10-нм SuperFin), представляет собой процессоры Alder Lake без P-ядер (производительные ядра) и предназначен для мобильных устройств начального уровня. Однако эти энергоэффективные чипы с TDP от 6 Вт до 12 Вт также популярны во встроенных решениях. Соответственно, модели N100M и N100DC-ITX используют процессор N100 — этот четырёхъядерный процессор оснащён четырьмя E-ядрами с тактовой частотой до 3,4 ГГц и 6 МБ кэш-памяти L3.

Материнская плата N100M соответствует форм-фактору microATX, в то время как N100DC-ITX является материнской платой в форм-факторе mini-ITX. Обе модели имеют скромную подсистему питания с конструкцией 2+1+1. Это вполне разумное решение, учитывая, что чип N100 имеет TDP 6 Вт. В результате ASRock охлаждает N100 с помощью пассивного радиатора и это позволяет N100M и N100DC-ITX иметь бесшумную систему охлаждения. При этом N100M использует стандартный разъём питания 24-pin, в то время как N100DC-ITX оснащена разъёмом DC, совместимым с адаптерами питания 19V. Также данные материнские платы имеют один слот памяти DDR4 и поддерживают до 32 ГБ памяти. Интересное решение для определённых задач.
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