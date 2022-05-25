ASRock представила материнские платы X670E для процессоров AMD Ryzen 7000

Компания ASRock представила первую линейку материнских плат X670E для процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения.

ASRock демонстрирует четыре новые материнские платы X670E для настольных процессоров AMD Ryzen 7000. К ним относятся X670E Taichi Carrara, X670E Taichi, X670E Steel Legend и X670E PRO RS. Все четыре материнские платы полностью совместимы с процессорами Zen 4 следующего поколения, а также с памятью DDR5 и PCIe Gen 5.0.

X670E Taichi Carrara — это специальная материнская плата, выпущенная в честь 20-летия ASRock. Taichi Carrara напоминает высокую прочность и эстетику каррарского мрамора, они также являются ключевыми элементами при разработке этой материнской платы.

ASRock X670E Taichi - флагманская плата компании на сокете AM5. Она оснащена 26-фазным дизайном SPS Dr.MOS. Также компания подготовила плату ASRock X670E Pro RS и ASRock X670E Steel Legend.