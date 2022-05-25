ASRock представила материнские платы X670E для процессоров AMD Ryzen 7000

ASRock демонстрирует четыре новые материнские платы X670E для настольных процессоров AMD Ryzen 7000. К ним относятся X670E Taichi Carrara, X670E Taichi, X670E Steel Legend и X670E PRO RS. Все четыре материнские платы полностью совместимы с процессорами Zen 4 следующего поколения, а также с памятью DDR5 и PCIe Gen 5.0.
X670E Taichi Carrara — это специальная материнская плата, выпущенная в честь 20-летия ASRock. Taichi Carrara напоминает высокую прочность и эстетику каррарского мрамора, они также являются ключевыми элементами при разработке этой материнской платы.
ASRock X670E Taichi - флагманская плата компании на сокете AM5. Она оснащена 26-фазным дизайном SPS Dr.MOS. Также компания подготовила плату ASRock X670E Pro RS и ASRock X670E Steel Legend.