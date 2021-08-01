ASRock представила материнскую плату C621A WS на сокете LGA4189

ASRock C621A WS - материнская плата исключительно для рабочих станций на базе Intel C621A. Плата поддерживает процессоры Intel Xeon 3-го поколения (Xeon W-3300). Такая платформа обеспечит высочайший уровень производительности для высокопроизводительных рабочих станций для создания контента и рендеринга графики.

C621A WS имеет 8 слотов DDR4 DIMM с поддержкой до 2 ТБ памяти, четыре разъема PCIe 4.0 x16, три разъема PCIe 4.0 x8. Плата поддерживает одновременную установку четырех двухслотовых видеокарты. Кроме того, плата имеет два разъема USB3.2 Gen2 Type-C, два порта SATA3, разъем Mini-SAS HD, разъем Ultra M.2 (2242/2280/22110).

Материнская плата оснащена двумя портами 10 Gigabit (10GbE) Ethernet (Intel X710-AT2) и двумя портами Gigabit Ethernet (Intel i210), двумя портами USB3.2 Gen2 Type-C. Кроме того, плата поддерживает удаленное управления через интерфейс IPMI. Более подробно о материнской плате можно узнать с официального сайта производителя.

Цену материнской платы C621A WS компания не раскрыла.
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