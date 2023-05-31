ASRock представила материнскую плату Phantom Gaming Z790 Nova с поддержкой WiFi 7

На выставке Computex 2023 компания ASRock продемонстрировала две материнские платы, которые будут поддерживать новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 уже на момент релиза в августе. Данная материнская плата Phantom Gaming Z790 Nova WiFi 7 имеет 20+1+1 фазное питание, один слот для установки твердотельного накопителя PCI-E 5.0 и пять дополнительных слотов Hyper M.2 Gen 4 (это фирменное название от компании, но на деле это стандартный М.2-накопитель с интерфейсом PCI-E 4.0), а также 4 порта SATA. Также имеется 7 USB-портов на основной панели для подключения периферии и 9 портов, которые выводятся на фронтальную панель компьютера. По одному из портов на фронтальной и тыльной панелях поддерживают скорость до USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/сек).

При этом важно понимать, что маршрутизаторы, поддерживающие Wi-Fi 7, только начинают появляться на рынке, поэтому устройства с встроенной поддержкой этой технологии являются неотъемлемой частью экосистемы, которая будет полностью сформирована через пару-тройку лет. Соответственно, если у вас нет острой необходимости в новом стандарте памяти, то можно совершенно спокойно отказаться от покупки передовой материнской платы, потому что роутера, скорее всего, у вас подходящего ещё нет. Но приятно знать, что производители уже сейчас работают над тем, чтобы реализовать поддержку протоколов нового поколения — значит, в будущем, когда Wi-Fi 7 будет стандартом индустрии, всё будет готово для эффективной работы.
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