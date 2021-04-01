ASRock представила материнскую плату Z590 OC Formula для оверклокинга

Представлена материнская плата ASRock Z590 OC Formula для энтузиастов разгона.

Z590 OC Formula разработана совместно с Ником Ши, известным оверклокером входящим в штат компании ASRock. Материнская плата оснащена 16-фазной системой питания SPS, в котором используются силовые каскады 90 А.

На ASRock Z590 OC Formula есть только два слота DIMM с максимальной поддержкой до 64 ГБ и частотой до 5600 МГц. Плата имеет широкий набор настроек для разгона процессора и памяти.

Дизайн платы выполнен стильно, в черном исполнении с желтыми акцентами и RGB-подсветкой. PCIe слоты усилены, для дисковой подсистемы есть шесть портов SATAIII, три слота M.2 (1 Gen 4x4, 2 Gen 3x4).

На задней панели доступны многочисленные разъемы: порт PS/2, два антенных порта для WI-FI, три порта USB 3.2 Gen2 (Type-A), один USB 3.2 Gen2 (Type-C), четыре USB 3.2 Gen1, два порта Lan, переключатель BIOS, кнопка Clear CMOS и аудиоразъемы.