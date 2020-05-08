ASRock представила материнскую плату с водоблоком Z490 AQUA

ASRock Z490 AQUA несомненно является уникальной из всех представленных плат компании ASRock. Всего будет выпущено 999 экземпляров. В комплекте с материнской платой поставляются фитинги, термопрокладки и многое другое.

ASRock Z490 AQUA имеет 16 фаз питания, водоблок для зоны VRM и процессора. Z490 AQUA оснащен встроенным OLED-дисплеем, который отображает информацию о системе. Плата обеспечивает сверхбыстрое подключение благодаря интерфейсу Intel Type-C USB Thunderbolt, сетевой контроллер AQUANTIA AQtion и Wi-Fi 6.

Четыре слота оперативной памяти DDR4 4700, максимальный объем 128 Гб. Шесть SATA портов, плата оборудована множествов различных функций для разгона. Встроенный ЦАП ESS9218 выдает высочайшее звучание формата Hi-Fi.

Задняя панель оборудована портом HDMI, 2 порта Mini DisplayPort, порт USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 разъема USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1, аудиоразъемы HD, кнопка сброса CMOS, два LAN разъема.