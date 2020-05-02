ASRock представила материнскую плату среднего класса Z490 Steel Legend

ASRock Z490 Steel Legend предназначена для среднего класса, но обладает множеством функций. Модель включает в себя тактовый генератор PCIe 4.0, что позволит в будущем установить процессоры Rocket Lake. Дизайн платы выполнен в классическом стиле линейки Steel Legend, черно-серебристый цвет.

Материнская плата ASRock Z490 Steel Legend оборудована двумя полноразмерными PCIe слотами 3.0, два слота PCIe 3.0 x4 M.2 и контроллер Realtek 2.5 G Ethernet. RGB подсветка находится в трех областях платы. Плата поддерживает до 128 Гб DDR4-4666.

Задняя панель оснащена разъемами: USB 3.2 G2 Type-C, USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Также имеется один порт Realtek RTL8125BG 2.5 G Ethernet, HDMI, DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиоразъем и S/PDIF. Информация о цене отсутствует.