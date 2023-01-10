ASRock представила необычную материнскую плату B760M PG Sonic WiFi

На выставке CES 2023 крупные компании показали очень много интересных решений, которые привлекли внимание аудитории. Речь и про планшеты, и ноутбуки, и мониторы для геймеров, и даже холодильник с подсветкой был. Но нам при этом приглянулась ещё и материнская плата ASRock B760M PG Sonic WiFi, которая создана в стиле знаменитого Соника. Дело в том, что на рынке на текущий момент материнских плат, созданных в стиле чего-либо, практически нет. Производители предпочитают использовать свой базовый дизайн, потому что это отличная возможность не вкладываться в разработку, а просто использовать то, что уже имеется в арсенале. Именно из-за этого плата ASRock B760M PG Sonic WiFi вызвала такой интерес — она выделяется на фоне скучных конкурентов.

Производитель использовал тематические декоративные элементы на радиаторах и кожухе, который прикрывает панель с портами для подключения периферии, так что плата и правда выглядит крайне стильно и привлекательно. Правда, стоит понимать, что помимо дизайна здесь нет ничего удивительного — та же компонентная база, те же порты и преимущества. Но это отличная возможность для геймеров, которые ценят не только характеристики, получить действительно качественное решение в необычном дизайне, которого не будет у большинства пользователей. Пока что, правда, стоимость новой платы никто не называет, но мы предполагаем, что она будет дороже на 10-20 долларов от оригинальной модели производителя, то есть будет крайне доступной.