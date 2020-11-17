ASRock представила свои варианты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

Для фанатов производительных видеокарт с хорошей системой охлаждения представлена новая модель ASRock Radeon RX 6800, которая оборудована большим радиатором из алюминия, достаточно привлекательной системой охлаждения, вентиляторами фирменными и просто привлекательным корпусом. Стоит сказать, что мы пока что не знаем стоимости для отечественного рынка, но раньше производитель радовал нас достаточно качественными продуктами за разумную цену, так что если вы большой фанат игр или хотите обновить компьютер, то стоит присмотреться. Правда, потребляет энергии видеокарта тоже немало, так что понимайте, что блок питания нужен достаточно мощный, иначе работать на компьютере с такой видеокартой у вас не выйдет с комфортом.