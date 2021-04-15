ASRock представила увесистую Radeon RX 6900 XT OC Formula

Сегодня компания ASRock официально представила новую видеокарту Radeon RX 6900 XT OC Formula, которая порадовала своим дизайном, большим радиатором из алюминия и достаточно продвинутой системой охлаждения — три вентилятора должны справиться с поставленной задачей. Впрочем, нужно отметить, что производитель использует уж очень большой радиатор, так что модель на три секции по сути будет занимать все четыре. Это действительно большая видеокарта, которая смотрится достаточно стильно и ярко, у нее даже подсветка имеется, есть множество дополнительных декоративных моментов и бонусов. Стоимость пока что не называют, но и так понятно, что в период дефицита получить доступный продукт у вас не выйдет при всем желании, тем более у нас.