ASRock представила видеокарту Arc A380

Сегодня компания ASRock довольно тихо и без ярких презентаций добавила в свою линейку видеокарт совершенно новую модель Arc A380 с низким профилем. Новая модель абсолютно совместима с многими компактными ПК и потребляет всю необходимую энергию через интерфейс PCIe, то есть для этого не нужно использовать дополнительные кабели питания. Стоит отметить, что видеокарта ASRock Arc A380 на 6 ГБ оснащена графическим процессором Intel ACM-G11 с 1024 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2,0 ГГц, а также 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битным интерфейсом. Карта потребляет менее 75 Вт мощности и не требует дополнительного подключения питания, что позволяет использовать её в компактных компьютерах и модернизированных старых ПК — можно получить существенный прирост производительности в играх и приложениях без необходимости существенно прокачивать компьютер.

И хотя ASRock Arc A380 имеет низкопрофильный дизайн и, следовательно, видеокарта совместима с большинством компьютеров компактного форм-фактора, она также использует вполне стандартную систему охлаждения с двумя слотами. Ещё одной особенностью видеокарты ASRock Arc A380 является наличие всего двух выходов для подключения мониторов — одного DisplayPort 2.0 и одного HDMI 2.0b. Это ограничивает использование видеокарты в случае, если пользователю необходимо иметь больше двух мониторов, но, с другой стороны, это достаточно бюджетное решение и покупать его для конфигурации с тремя мониторами никто не станет.