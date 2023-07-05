ASRock представила видеокарту Arc A380

Сегодня компания ASRock довольно тихо и без ярких презентаций добавила в свою линейку видеокарт совершенно новую модель Arc A380 с низким профилем. Новая модель абсолютно совместима с многими компактными ПК и потребляет всю необходимую энергию через интерфейс PCIe, то есть для этого не нужно использовать дополнительные кабели питания. Стоит отметить, что видеокарта ASRock Arc A380 на 6 ГБ оснащена графическим процессором Intel ACM-G11 с 1024 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2,0 ГГц, а также 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битным интерфейсом. Карта потребляет менее 75 Вт мощности и не требует дополнительного подключения питания, что позволяет использовать её в компактных компьютерах и модернизированных старых ПК — можно получить существенный прирост производительности в играх и приложениях без необходимости существенно прокачивать компьютер.

И хотя ASRock Arc A380 имеет низкопрофильный дизайн и, следовательно, видеокарта совместима с большинством компьютеров компактного форм-фактора, она также использует вполне стандартную систему охлаждения с двумя слотами. Ещё одной особенностью видеокарты ASRock Arc A380 является наличие всего двух выходов для подключения мониторов — одного DisplayPort 2.0 и одного HDMI 2.0b. Это ограничивает использование видеокарты в случае, если пользователю необходимо иметь больше двух мониторов, но, с другой стороны, это достаточно бюджетное решение и покупать его для конфигурации с тремя мониторами никто не станет.
Коннектор 12VHPWR плавится по вине пользователя…
В последнее время случаев, когда 12VHPWR коннектор питания плавится под предельной нагрузкой, стало слишк…
Оверклокер поставил мировой рекорд на Colorful iGame GeForce…
Немецкий оверклокер под ником CENS достиг мирового рекорда в 3DMark Port Royal на графической карте Color…
Palit представила видеокарты RTX 4060 Dual и RTX 4060 StormX…
Компания Palit, ведущий производитель видеокарт мирового уровня, официально заявила о запуске новой серии…
AMD Radeon RX 7600 оказалась быстрее флагманов…
Издание Chips and Cheese опубликовало подробный обзор новой видеокарты AMD Radeon RX 7600, выделив сильны…
Появились сравнения NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с AMD Radeon …
Информационное издание VideoCardz собрало результаты тестов из предварительных обзоров крупных зарубежных…
У NVIDIA GeForce RTX 4090 опять плавится коннектор питания…
Многие пользователи из сети думали, что проблема с перегревом 16-контактного разъёма (12VHPWR) уже далеко…
Gainward представила сразу три видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Gainward, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально …
Inno3D представила видеокарты со скрытым подключением питани…
Компания Inno3D официально объявила о реализации новой и, видимо, модной функции Stealth Cable Management…
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor