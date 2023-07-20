ASRock представила видеокарту Intel Arc A770 Phantom Gaming

Сегодня компания ASRock достаточно тихо и без лишнего шума официально представила свою новую видеокарту Intel Arc A770 объёмом 16 ГБ в линейке игровых карт Phantom Gaming. Стоит напомнить, что некоторое время назад лимитированное издание видеокарт Intel Arc A770 16GB покинуло рынок видеокарт, так что на текущий момент просто взять и заказать видеокарту данной линейки просто не выйдет. Но ASRock выпустила новый вариант видеокарты Intel Arc A770 с объёмом памяти 16 ГБ, которая выглядит потрясающе и позволяет удовлетворить запросы потенциальных покупателей в обозримом будущем. Кроме того, это делает ASRock третьим партнёром Intel, предлагающим видеокарты с объёмом памяти 16 ГБ, присоединившись к Acer и Gunnir.

К сожалению, хотя ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming 16 ГБ была официально представлена и она даже есть на официальном сайте компании, пока что видеокарта не продаётся и говорить о её цене тоже не выходит при всём желании. Но мы можем отметить, что модель ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming 16 ГБ работает с частотой до 2200 МГц, что на 100 МГц больше, чем у эталонного варианта Intel. Также на сайте производителя указано, что модель будет иметь два 8-пиновых разъема питания, как и другие варианты в линейке. Кроме того, видеокарта также предлагает множество опций для интегрированной подсветки RGB, но, конечно, это понравится далеко не всем. С другой стороны, система охлаждения здесь отличная и она точно позволит играть или работать с комфортом.