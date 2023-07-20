ASRock представила видеокарту Intel Arc A770 Phantom Gaming

Сегодня компания ASRock достаточно тихо и без лишнего шума официально представила свою новую видеокарту Intel Arc A770 объёмом 16 ГБ в линейке игровых карт Phantom Gaming. Стоит напомнить, что некоторое время назад лимитированное издание видеокарт Intel Arc A770 16GB покинуло рынок видеокарт, так что на текущий момент просто взять и заказать видеокарту данной линейки просто не выйдет. Но ASRock выпустила новый вариант видеокарты Intel Arc A770 с объёмом памяти 16 ГБ, которая выглядит потрясающе и позволяет удовлетворить запросы потенциальных покупателей в обозримом будущем. Кроме того, это делает ASRock третьим партнёром Intel, предлагающим видеокарты с объёмом памяти 16 ГБ, присоединившись к Acer и Gunnir.

К сожалению, хотя ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming 16 ГБ была официально представлена и она даже есть на официальном сайте компании, пока что видеокарта не продаётся и говорить о её цене тоже не выходит при всём желании. Но мы можем отметить, что модель ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming 16 ГБ работает с частотой до 2200 МГц, что на 100 МГц больше, чем у эталонного варианта Intel. Также на сайте производителя указано, что модель будет иметь два 8-пиновых разъема питания, как и другие варианты в линейке. Кроме того, видеокарта также предлагает множество опций для интегрированной подсветки RGB, но, конечно, это понравится далеко не всем. С другой стороны, система охлаждения здесь отличная и она точно позволит играть или работать с комфортом.
NVIDIA представит GeForce RTX 4060 уже 29 июня…
Компания NVIDIA официально объявила дату релиза видеокарты GeForce RTX 4060 (без индекса Ti в названии) —…
GIGABYTE представила сразу две RTX 4070 Ti с водоблоком…
Компания GIGABYTE, ведущий производитель видеокарт и не только, сегодня запускает новые видеокарты серии …
ASRock представила видеокарту Arc A380…
Сегодня компания ASRock довольно тихо и без ярких презентаций добавила в свою линейку видеокарт совершенн…
Inno3D представила видеокарты со скрытым подключением питани…
Компания Inno3D официально объявила о реализации новой и, видимо, модной функции Stealth Cable Management…
PNY представила видеокарту GeForce RTX 4070 Blower…
Компания PNY официально представила необычную видеокарту GeForce RTX 4070 Blower, которая, как следует из…
Технология Intel XeSS поддерживает уже 50 видеоигр…
Вчера Intel объявила, что её технология масштабирования с помощью искусственного интеллекта XeSS теперь п…
ZOTAC представила сразу две видеокарты RTX 4060 на 8 ГБ…
Сегодня компания ZOTAC официально объявила о расширении линейки видеокарт следующего поколения, основанны…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 выйдет 29 июня…
Сегодня в сети появилась свежая информация о плане на новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, исхо…
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor