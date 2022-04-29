ASRock представит топовую видеокарту RX 6950 XT OC Formula

ASRock готовит как минимум пять новых видеокарт RDNA 2 Refresh, включая флагманскую Radeon RX 6950 XT OC Formula, а также специальные варианты RX 6750 XT и RX 6650 XT, в их числе: RX 6950 XT OC Formula, RX 6750 XT Phantom Gaming, RX 6750 XT Challenger Gaming, RX 6650 XT Challenger Gaming и RX 6650 XT Phantom Gaming.

Список видеокарт был опубликован на EEC и включает в себя пять пользовательских моделей на основе нового дизайна обновления RDNA 2 от AMD. Они включают один вариант для RX 6950 XT, а RX 6750 XT и RX 6650 XT. Radeon RX 6950 XT OC Formula станет флагманским предложением ASRock с массивным кулером с тремя слотами и тремя вентиляторами. Карта будет нацелена на оверклокеров и даже будет иметь самые высокие профили тактовой частоты. Текущая RX 6900 XT OC Formula имеет максимальную тактовую частоту 2475 МГц, поэтому стоит ожидать, что 6950 XT OCF может получить тактовую частоту 2,5 ГГц из коробки и частоту разгона до 3 ГГц.

Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti Gallardo…
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti GallardoКомпания Manli пополнила ассортимент игровых видеокарт моделью GeForce RTX 3090 Ti Gallardo, цена и дата …
MSI Radeon RX 6400 AERO ITX продают за $256…
MSI Radeon RX 6400 AERO ITX продают за $256Розничные продажи видеокарты Radeon RX 6400 стартуют только 20 апреля, однако это не помешало сингапурско…
INNO3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 3090 Ti…
INNO3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 3090 TiINNO3D, ведущий производитель передовых мультимедийных компонентов и инноваций высокого класса, рада пред…
Intel Arc DG2-512 имеет больше транзисторов чем GA104 и Navi…
Intel Arc DG2-512 имеет больше транзисторов чем GA104 и NaviПоявились некоторые интересные технические подробности двух графических процессоров серии Intel Arc «Alch…
Память NVIDIA RTX 3090 Ti разогнана до 24,6 Гбит/с, обеспечи…
Память NVIDIA RTX 3090 Ti разогнана до 24,6 Гбит/с, обеспечи Чипы па…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti подешевела до $700…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti подешевела до $700Сетевые источники сообщают о том, что видеокарты продолжают дешеветь по всему миру. На этот раз речь идет…
AMD Radeon RX 6900 XT занимает первое место в 3DMark Fire St…
AMD Radeon RX 6900 XT занимает первое место в 3DMark Fire StЗал славы 3DMark Fire Strike — это место, где оверклокеры представляют свои лучшие аппаратные тесты произ…
Китайский OEM-производитель создает графические карты на баз…
Китайский OEM-производитель создает графические карты на базКитайский OEM-производитель комплектующих для ПК начал производить настольные видеокарты с графическим пр…
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor