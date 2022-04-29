ASRock представит топовую видеокарту RX 6950 XT OC Formula

ASRock готовит как минимум пять новых видеокарт RDNA 2 Refresh, включая флагманскую Radeon RX 6950 XT OC Formula, а также специальные варианты RX 6750 XT и RX 6650 XT, в их числе: RX 6950 XT OC Formula, RX 6750 XT Phantom Gaming, RX 6750 XT Challenger Gaming, RX 6650 XT Challenger Gaming и RX 6650 XT Phantom Gaming.

Список видеокарт был опубликован на EEC и включает в себя пять пользовательских моделей на основе нового дизайна обновления RDNA 2 от AMD. Они включают один вариант для RX 6950 XT, а RX 6750 XT и RX 6650 XT. Radeon RX 6950 XT OC Formula станет флагманским предложением ASRock с массивным кулером с тремя слотами и тремя вентиляторами. Карта будет нацелена на оверклокеров и даже будет иметь самые высокие профили тактовой частоты. Текущая RX 6900 XT OC Formula имеет максимальную тактовую частоту 2475 МГц, поэтому стоит ожидать, что 6950 XT OCF может получить тактовую частоту 2,5 ГГц из коробки и частоту разгона до 3 ГГц.