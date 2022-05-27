ASRock раскрывает подробности о своей линейке материнских плат X670E

Сегодня ASRock раскрыла более подробную информацию о своей линейке материнских плат X670E Taichi Carrara, X670E Steel Legend и X670E Pro RS. Начнем с простой X670E Taichi, так как это была плата, которая просочилась. Теперь очевидно, что на плате нет вентилятора на радиаторе чипсета. Плата имеет очень ограниченные возможности расширения, когда речь идет о слотах PCIe, с парой слотов x16, которые делят 16 линий PCIe 5.0 с ЦП. ASRock внедрила четыре слота M.2, один из которых — PCIe 5.0, скорее всего тот, что рядом со слотами памяти.

ASRock также оснастила X670E Taichi передним разъемом для порта USB Type-C Gen 3.2 2x2 (20 Гбит/с), портом HDMI, несколькими портами USB-A, восемью портами SATA, портом Ethernet 2,5 Гбит/с и WiFi 6E. , оснащенный сетевыми картами Intel Killer, а также аудиочипом Realtek ALC4082 в сочетании с ЦАП ESS Sabre 9218 для разъема для наушников. На плате также есть как минимум полдюжины разъемов для вентиляторов, пара разъемов USB 3.0, светодиод отладки и обычные кнопки питания, сброса и очистки CMOS, которые вы найдете на материнских платах более высокого класса. Плата имеет 26-фазную схему питания SPS Dr.MOS.

X670E Taichi Carrara — это специальная версия обычного X670E Taichi, созданная в честь 20-летия ASRock. Она сохраняет все функции обычной модели Taichi, но добавляет несколько необычных радиаторов и задних крышек ввода с мраморным эффектом, чего мы никогда раньше не видели на материнских платах.

Последней платой в линейке является X670E Pro RS, которая, вероятно, будет одной из самых дешевых плат на базе X670E. Здесь ASRock снова выбрала один слот PCIe 5.0 x16, но два других слота PCIe 4.0 относятся только к разновидности x1. На плате по-прежнему есть слот PCIe 5.0 M.2, а также три слота PCIe 4.0 и один слот PCIe 3.0 x2 M.2, который используется совместно с двумя из шести портов SATA. Также имеется один разъем USB-C Gen 3.2 2x2 на задней панели (порт 20 Гбит/с), порт Ethernet Realtek Dragon 2,5 Гбит/с и разъем USB-C на передней панели. По какой-то причине ASRock установила устаревший аудиочип Realtek ALC897, чего мы не ожидали увидеть на плате такого уровня. Несмотря на то, что на борту нет встроенного Wi-Fi, ASRock включила слот M.2 с электронным ключом. ASRock использовала 16-фазную схему питания в данной плате.