ASRock раскрывает подробности о своей линейке материнских плат X670E

Сегодня ASRock раскрыла более подробную информацию о своей линейке материнских плат X670E Taichi Carrara, X670E Steel Legend и X670E Pro RS. Начнем с простой X670E Taichi, так как это была плата, которая просочилась. Теперь очевидно, что на плате нет вентилятора на радиаторе чипсета. Плата имеет очень ограниченные возможности расширения, когда речь идет о слотах PCIe, с парой слотов x16, которые делят 16 линий PCIe 5.0 с ЦП. ASRock внедрила четыре слота M.2, один из которых — PCIe 5.0, скорее всего тот, что рядом со слотами памяти.

ASRock также оснастила X670E Taichi передним разъемом для порта USB Type-C Gen 3.2 2x2 (20 Гбит/с), портом HDMI, несколькими портами USB-A, восемью портами SATA, портом Ethernet 2,5 Гбит/с и WiFi 6E. , оснащенный сетевыми картами Intel Killer, а также аудиочипом Realtek ALC4082 в сочетании с ЦАП ESS Sabre 9218 для разъема для наушников. На плате также есть как минимум полдюжины разъемов для вентиляторов, пара разъемов USB 3.0, светодиод отладки и обычные кнопки питания, сброса и очистки CMOS, которые вы найдете на материнских платах более высокого класса. Плата имеет 26-фазную схему питания SPS Dr.MOS.

X670E Taichi Carrara — это специальная версия обычного X670E Taichi, созданная в честь 20-летия ASRock. Она сохраняет все функции обычной модели Taichi, но добавляет несколько необычных радиаторов и задних крышек ввода с мраморным эффектом, чего мы никогда раньше не видели на материнских платах.

Последней платой в линейке является X670E Pro RS, которая, вероятно, будет одной из самых дешевых плат на базе X670E. Здесь ASRock снова выбрала один слот PCIe 5.0 x16, но два других слота PCIe 4.0 относятся только к разновидности x1. На плате по-прежнему есть слот PCIe 5.0 M.2, а также три слота PCIe 4.0 и один слот PCIe 3.0 x2 M.2, который используется совместно с двумя из шести портов SATA. Также имеется один разъем USB-C Gen 3.2 2x2 на задней панели (порт 20 Гбит/с), порт Ethernet Realtek Dragon 2,5 Гбит/с и разъем USB-C на передней панели. По какой-то причине ASRock установила устаревший аудиочип Realtek ALC897, чего мы не ожидали увидеть на плате такого уровня. Несмотря на то, что на борту нет встроенного Wi-Fi, ASRock включила слот M.2 с электронным ключом. ASRock использовала 16-фазную схему питания в данной плате.
ASUS показала материнскую плату ROG Crosshair X670E Extreme…
ASUS показала материнскую плату ROG Crosshair X670E ExtremeНа выставке Computex 2022 компания ASUS представила свою первую плату на чипсете AMD X670E — ROG Crosshai…
MSI представляет материнские платы нового поколения X670…
MSI представляет материнские платы нового поколения X670Компания MSI представила линейку материнских плат нового поколения на базе чипсетов X670E и X670 для проц…
Biostar представила материнскую плату TB560-BTC PRO MINING…
Biostar представила материнскую плату TB560-BTC PRO MININGBIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсировала нове…
Представлена системная плата ASUS Pro Q670M-C-CSM…
Представлена системная плата ASUS Pro Q670M-C-CSMКомпания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью Pro Q670M-C-CSM, которая предназначена для ч…
Представлен сокет AMD SP5 для будущих процессоров EPYC с 96 …
Представлен сокет AMD SP5 для будущих процессоров EPYC с 96 Представлен Сокет AMD SP5 для будущих процессоров EPYC с 96 ядрами и выше. Это первый крупный план и физ…
MSI объявил о полной совместимости материнских плат AMD 300-…
MSI объявил о полной совместимости материнских плат AMD 300-Сегодня MSI объявила, что вся линейка материнских плат серии 300, в которую входят материнские платы на б…
Дизайн печатной платы ASUS PRIME X670-P WIFI демонстрирует д…
Дизайн печатной платы ASUS PRIME X670-P WIFI демонстрирует дПечатная плата материнской платы ASUS PRIME X670-P WIFI также просочилась перед запуском, что демонстриру…
MSI выпускает прошивку BIOS AGESA 1.2.0.6C для материнских п…
MSI выпускает прошивку BIOS AGESA 1.2.0.6C для материнских пMSI только что выпустила первую прошивку AGESA 1.2.0.6C BIOS для материнских плат 500 серии и предлагает …
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платыОбзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы
Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платыОбзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor