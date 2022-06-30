ASRock выпускает обновление BIOS для материнских плат Intel серии 600 для поддержки будущих процессоров Intel

ASRock объявила о выпуске обновления BIOS для своих материнских плат серии 600 для поддержки будущих процессоров Intel для настольных ПК. Как и первое поколение материнских плат с сокетом LGA1700, большинство материнских плат ASRock Intel серии 600 оснащены кнопкой восстановления BIOS, которая позволяет пользователям легко обновлять BIOS с помощью USB-накопителя. Кроме того, ASRock добавила функцию Auto Driver Installer (ADI) в новейшую версию BIOS всех материнских плат Intel серии 600. Она обеспечивает возможность Ethernet-подключения и предоставляет удобный способ установки всех необходимых драйверов без запуска каких-либо приложений в операционной системе.

Новое обновления для BIOS будут поддерживаться на материнских платах чипсетов: Z690, H670, B660 и H610.
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