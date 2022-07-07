ASRock выпустила сетевые адаптеры Wi-Fi 6E своих материнских плат

Компания ASRock начала выпуск сетевых адаптеров нового поколения Wi-Fi 6E для своих материнских плат на чипсетах AMD и Intel.

На данный момент неизвестно, о каких контроллерах идет речь, но версия дял чипсетов AMD представлена сетевой картой AMD RZ608, которая является переименованной версией MediaTek MT7921K. Сетевая карта поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Что касается платформы Intel, сетевой адаптер основан на AX211 или AX411 и использует новейший интерфейс CNVIo2 M.2, который доступен только на материнских платах для процессоров Intel Core 12-го поколения. Эти сетевые карты будут работать только с материнскими платами ASRock серии 600 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake.