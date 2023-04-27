AST SpaceMobile создала спутниковую связь для обычных смартфонов

Вчера был установлен новый мировой рекорд в сфере связи — американская компания AST SpaceMobile, специализирующаяся на производстве спутников, объявила о том, что специалисты компании успешно установили аудиосвязь между двумя обычными смартфонами через их собственный спутник BlueWalker 3, находящийся на низкой околоземной орбите. Это может стать первым шагом к созданию глобальной сотовой сети на основе спутниковой связи, обеспечивающей доступ в удалённые регионы, где нет доступа к башням сотовой связи. Компания утверждает, что это первый раз, когда кому-либо удалось установить прямое голосовое соединение между космосом и обычными сотовыми устройствами. Звонок был совершён с помощью обычного Samsung Galaxy S22 из Техаса, используя мобильную связь от компании AT&T, а на другом конце пользователь использовал iPhone и сотовую связь японской технологической компании Rakuten. В тестировании принимали участие инженеры от AT&T, Rakuten и британской телекоммуникационной компании Vodafone.

Обычно смартфоны не могут связываться напрямую со спутниками в космосе, так как они работают на разных частотах, требуя связи с ближайшими сотовыми вышками. AST SpaceMobile решила эту проблему, сделав свою сеть схожей с стандартом 3GPP, используемым в земных сотовых сетях. Кроме того, спутник BW3 является самым большим коммерческим коммуникационным антенным массивом, когда-либо развёрнутым на низкой орбите Земли. Его площадь составляет 64 квадратных метра и он способен поймать сигналы мобильных телефонов на расстоянии более 2 тысячи километров.