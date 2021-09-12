ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI поступит в продажу в конце сентября

ASUS представила материнскую плату серии ProArt - X570-CREATOR WIFI для создателей контента и творческих пользователей.

ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI поддерживает интерфейс Thunderbolt 4, оснащена беспроводным подключением к сети Wi-Fi 6E и готова к работе с ОС Windows 11. Плата обеспечивает надежность и производительность. Она имеет 14+2 фаз питания, радиатор на цепях питания, а также радиаторы для M.2 накопителей.

ProArt X570-Creator WiFi совершенствует искусство производительности, расширяя возможности творчества и максимизируя вычислительную мощность новейших процессоров AMD Ryzen. Новинка поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4. Эксклюзивные программные утилиты ProArt обеспечивают интуитивно понятный мониторинг системы, улучшенные аудио и сетевые возможности, которые обеспечивают более плавный рабочий процесс.

Материнская плата ProArt X570-CREATOR WIFI предлагает широкие возможности подключения: два порта Thunderbolt 4 Type-C, встроенный Ethernet 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 6E, три разъема PCIe 4.0 M.2 и порты USB 3.2 Gen 2. Видеопорты: DisplayPort, HDMI и другие разъемы.

Материнская плата ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI появится в продаже в конце сентября по цене около 429 долларов.