ASUS ROG Crosshair VIII Impact очень компактна

Официально представлена нова материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Impact, которая создана специально для процессоров AMD Ryzen 3000. Данная материнская плата привлекает своей компактностью, так как пользователь может установить ее даже в самый небольшой корпус и получить тьму удовольствия от того, как удобно расположена плата в корпусе. Кроме того, новинка оборудована целой россыпью подсветок по всем направлениям и если у вас корпус с окном, а сейчас буквально у каждого второго такой, то стоит обратить свое внимание. Особенно понравилась планка, которая закрывает видеокарту и обеспечивает вас красивой фирменной подсветкой. Очень крутая плата, вот только стоимость пока что никто не называет. Но, мы подождем, пока это случится.