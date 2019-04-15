ASUS ROG Eye для стримеров

Прямые трансляции с каждым годом становятся все более и более популярными. Раньше вы могли просто запустить какую-то простенькую игру, подключить микрофон с камерой и играть, набирая подписчиков. Сейчас все гораздо сложнее, так как конкуренция выше и качество контента тоже выросло. Теперь нужно тратить ресурсы на дополнительные устройства, аппаратуру, апгрейд компьютера. Например, если вы хотите получить качественную картинку и небольшую веб-камеру, то стоит уделить внимание новинке под названием ASUS ROG Eye. Это достаточно неплохое решение, которое занимает минимум места и дает отличную картинку для проведения прямых трансляций. Особенно продукт будет полезен в том случае, если вы путешествуете по миру и экономите место.