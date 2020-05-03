ASUS ROG Maximus XII Formula предлагает 16 фаз питания

Компания ASUS показала еще одну материнскую плату игрового семейства ROG это Maximus XII Formula. Maximus XII Formula предлагает фирменные радиаторы EK Crosschill III. Система питания процессора имеет 16 фаз питания.

ASUS ROG Maximus XII Formula выглядит элегантно, предустановленный кожух скрывает разъемы M.2 и компоненты печатной платы. Модель окрашена в серебристо-черный цвет. Шесть портов SATA, три слота PCIe 3.0 x16 и один PCIe 3.0 x1. Для оверклокеров доступны кнопки питания и перезагрузки.

Плата поддерживает до 128 Гб памяти с поддержкой DDR4-4700. Maximus XII Formula будет поддерживать Thunderbolt 3, сетевой контроллер Aquantia AQC107 Ethernet и Intel I225-V, интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1. Звуковая подсистема SupremeFX S1220 HD. Информация о стоимости материнской платы появится после официального анонса.