ASUS ROG Maximus XII Formula предлагает 16 фаз питания

ASUS ROG Maximus XII Formula выглядит элегантно, предустановленный кожух скрывает разъемы M.2 и компоненты печатной платы. Модель окрашена в серебристо-черный цвет. Шесть портов SATA, три слота PCIe 3.0 x16 и один PCIe 3.0 x1. Для оверклокеров доступны кнопки питания и перезагрузки.
Плата поддерживает до 128 Гб памяти с поддержкой DDR4-4700. Maximus XII Formula будет поддерживать Thunderbolt 3, сетевой контроллер Aquantia AQC107 Ethernet и Intel I225-V, интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1. Звуковая подсистема SupremeFX S1220 HD. Информация о стоимости материнской платы появится после официального анонса.