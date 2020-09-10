ASUS ROG Phone 3 мобильная игровая платформа 5G

ASUS официально представила свой последний игровой телефон ROG Phone 3, который будет доступен в двух разных вариантах.

ASUS ROG Phone 3 может похвастаться самым мощным игровым процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus в паре до 16 Гб оперативной памяти и LPDDR5 512GB UFS3.1 встроенной памяти.

Также есть ROG Phone 3 Strix Edition, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ памяти UFS3.1. Оба игровых устройства будут поддерживать сети 5G и оснащены 6,59-дюймовым экраном с калибровкой цвета AMOLED HDR с высокой частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

ROG Phone 3 будет доступен для предварительного заказа с настоящего момента до 17 сентября и будет доступен в онлайн-магазине ASUS по розничной цене 1168.56 долларов США.