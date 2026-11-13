Складной смартфон Huawei Mate XT 2 вышел в новой версии

Компания Huawei объявила о выходе новой версии складного смартфона Mate XT 2 с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Её отличительной особенностью стала поддержка функции Privacy Display, которая ранее была доступна в конфигурациях с 1 и 2 ТБ флеш-памяти. Цена новинки составляет эквивалент 3500 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается G-образной складной конструкцией, толщиной в сложенном виде до 12,3 мм, а в разложенном – всего 3,5 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP58 и IP59, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2442:1140 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 90 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц и соотношением сторон 12,8:9 в разложенном виде, фирменным процессором Kirin 9050 Pro, основной камерой с модулями на 50 Мп ( датчик RYYB оптического формата 1/1,28 дюйма с системой LOFIC, оптической стабилизацией и диафрагмой от f/1.49 до f/4.0, 50 Мп (перископический телеобъектив с OIS и 3,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5600 мАч, а также поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
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