Huawei Enjoy 100 Pro Max получит АКБ на 8800 мАч

Компания Huawei раскрыла новые подробности о смартфоне Enjoy 100 Pro Max, который будет представлен уже завтра, 28 октября. Итак, производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 8800 мАч, неназванной однокристальной системы Kirin 8-й серии (предположительно, это будет Kirin 8030 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения или Kirin 8020), прочного корпуса с защитой от падений и дополнительной физической кнопки X на боковой грани.

По данным источников, смартфон также получит 6,84-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 1,5K+, до 512 ГБ встроенной памяти, поддержку спутниковых сообщений через китайскую систему BeiDou, а также чёрную, белую, золотистую и голубую расцветки.