Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы

В конце февраля на российском рынке стартовали сразу две интересные новинки - realme C85 и C85 Pro. Смартфоны, выполненные в защищенном от внешнего воздействия корпусе, с длительным временем автономной работы. Под крышкой аккумулятор с емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и технологии обратной зарядки мощностью 10 Вт, платформа MediaTek Dimensity 6300. Изучаемый сегодня realme C85 получил 6.8 дюймовым LCD дисплеем 144 Гц. Старшая версия 6.8 дюймовым AMOLED экраном 120 Гц. 16 999 (6/128 Гб) – 19 999 рублей (8/256 Гб) и 18 999 – 21 999 рублей соответственно.

Комплектация

Упаковка ярко-желтого цвета с минималистичным оформлением. Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство с быстрой зарядкой, USB-кабель, скрепку для сим-лотка, руководство пользователя.

Внешний вид

Внешне смартфон стал преемником изученного годом ранее realme C75 . Сохранена концепция защищенного от воздействия корпуса без ущерба удобству эксплуатации.

Выдерживает падение с высоты 1.8 метров (MIL-STD810-H), погружение на глубину до 1.5 метров (уровень влагозащиты IP69K), попадание воды под давлением. Производитель отмечает, что защита была проверена с 36 типами жидкостей, среди которых шампунь, чай, кофе, сок. И все это при толщине всего 8 мм.

Лицевая сторона смартфона с защищенным стеклом Armor Shell, тыльная сторона пластиковая. Поверхность с рисунком под мрамор, при этом представлено три варианта цветового исполнения: черная, синяя и фиолетовая.

В верхнем углу на задней крышке блок с тремя круглыми объективами, при этом тут только одна камера, производитель отказался от дополнительных камер. В двух других расположены дополнительные модули, включая ИК-порт для управления бытовой техникой.

Яркая светодиодная вспышка и кольцевая подсветка. Диод Pulse Light загорается во время зарядки, при получении уведомлений, мигает во время входящих вызовов и горит в такт воспроизводимой музыки. Для управления его поведением и эффектами доступен в настройках.

Ультразвуковой сканер отпечатка пальцев под экраном работает шустро. Также есть система распознавания лица. Фронтальная камера у realme C85 в компактном островке по центру в верхней части экрана.

На нижнем торце разъем USB-C с поддержкой реверсивной зарядки, позволяющей использовать его как внешний аккумулятор для аксессуаров или другого смартфона. Монодинамик достаточно громкий. Слот для nanoSIM и карты памяти microSD.

Справа регулятор громкости и кнопка включения. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, не дребезжат.

Комплектный силиконовый чехол плотно прижимается к корпусу. У него рифлёная поверхность, улучшающая сцепление в руках.

Экран

Используется IPS-матрица с пиковой яркостью 1200 нит. Разрешение 1520х720 пикселей. Полезная площадь экрана 90.4%. Частота обновления 144 Гц, пока еще редко встречается в этом ценовом сегменте. В настройках доступно несколько режимов обновления экрана. В играх и при работе интерфейса, быстром пролистывании текста демонстрировал изображение без рывков. Равномерность подсветки при выводе темного изображения хорошая.

Доступно несколько вариантов цветового профиля. На настройках по умолчанию есть небольшое отклонение в холодные оттенки. В повседневной эксплуатации телефон показал себя хорошо.

Оснащение

Сердцем realme C85 стал процессор Qualcomm Snapdragon 685. Это восьмиядерная платформа с четырьмя ядрами Kryo 265 Gold и Kryo 265 Silver, встроенная графика Adreno 610, нейронный процессор Hexagon 686. Используется оперативная память типа LPDDR4X объемами 6 или 8 Гбайт, постоянная память eMMC 5.1 объемами 128 или 256 Гбайт. Поддержка емких карт памяти microSD.

Уровень быстродействия для смартфона доступного ценового сегмента хорош. Приложения запускаются без зависания. Можно поиграть в игры PUBG, Genshin Impact, Roblox с умеренными настройками графики. Тенденции к троттлингу замечено программными средствами не было.

Аккумулятор

Возможность установки двух nanoSIM с поддержкой LTE. Телефонный модуль демонстрировал уверенный прием в городской застройке. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 и NFC с бесконтактными платежами. Проверили работу в качестве навигатора в автомобиле, в такси и при курьерской доставке можно будет использовать в качестве рабочего инструмента.В корпусе с небольшой толщины поместился разместился аккумулятор с высокой емкостью 7000 мАч. В нагрузке он с постоянно включенным экраном (яркость 60%), работающим модулем связи проработал беспрерывно более 19 часов! Обычная эксплуатация это два дня свободной эксплуатации без необходимости подзарядки. Комплектуется зарядным устройством мощностью 45 Вт, позволяющим за 1 час и 40 минут провести полную зарядку.

Камера

Понравился отказ от распространенного подхода с увеличением количества камер для галочки, вместо этого один модуль разрешением 50 Мп Sony IMX852 с оптикой из стеклянных линз и диафрагмой F/1.8. Приложение предлагает хороший набор режимов съемки, автоматических, ручной и с использованием ИИ-технологий для улучшения качества. Дневные снимки получали с высокой резкостью, цепкая и точная фокусировка.

Ночной режим хоть и теряет детализацию, но и они на хорошем уровне. При съемке людей может размывать задний фон без рванной границы по периметру. Видео снимает с разрешением Full HD с частотой 30 кадров в секунду, без стабилизации изображения. Со съемкой видео у этой модели возможности скромны.

Фронтальная камера разрешение 8 Мп. Диафрагма F/2.0. Решает задачи видеозвонков и съемки селфи.

Софт

Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. На старте пользователю будут предложены дополнительные приложения, включая игры и те что требует законодательство РФ. Все неиспользуемое можно удалить. Оболочка предлагает хорошие возможности по кастомизации. Внедрены возможности ИИ: редакторы, творчество, перевод текста, увеличение четкости снимков, удаление людей из кадра, умный цикл. Из коробки доступна запись телефонных разговоров.

Итоги

realme C85 станет отличным выбором при поиске основного смартфона в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей. Защищенный корпус толщиной всего 8 мм, длительное время автономной работы, быстрая зарядка, дисплей с частотой обновления 144 Гц, основная камера 50 Мп, настраиваемый кольцевой индикатор на крышке, моно динамик с высокой громкостью, достаточный уровень быстродействия, бесконтактные платежи, привлекательное внешнее исполнение. Не устроить могут гибридный лоток (совмещенный слот для nanoSIM и microSD) и отсутствие аудиоразъема.