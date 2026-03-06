Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы

Выдерживает падение с высоты 1.8 метров (MIL-STD810-H), погружение на глубину до 1.5 метров (уровень влагозащиты IP69K), попадание воды под давлением. Производитель отмечает, что защита была проверена с 36 типами жидкостей, среди которых шампунь, чай, кофе, сок. И все это при толщине всего 8 мм.
Лицевая сторона смартфона с защищенным стеклом Armor Shell, тыльная сторона пластиковая. Поверхность с рисунком под мрамор, при этом представлено три варианта цветового исполнения: черная, синяя и фиолетовая.
В верхнем углу на задней крышке блок с тремя круглыми объективами, при этом тут только одна камера, производитель отказался от дополнительных камер. В двух других расположены дополнительные модули, включая ИК-порт для управления бытовой техникой.
Яркая светодиодная вспышка и кольцевая подсветка. Диод Pulse Light загорается во время зарядки, при получении уведомлений, мигает во время входящих вызовов и горит в такт воспроизводимой музыки. Для управления его поведением и эффектами доступен в настройках.
Ультразвуковой сканер отпечатка пальцев под экраном работает шустро. Также есть система распознавания лица. Фронтальная камера у realme C85 в компактном островке по центру в верхней части экрана.
На нижнем торце разъем USB-C с поддержкой реверсивной зарядки, позволяющей использовать его как внешний аккумулятор для аксессуаров или другого смартфона. Монодинамик достаточно громкий. Слот для nanoSIM и карты памяти microSD.
Справа регулятор громкости и кнопка включения. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, не дребезжат.
Комплектный силиконовый чехол плотно прижимается к корпусу. У него рифлёная поверхность, улучшающая сцепление в руках.
Доступно несколько вариантов цветового профиля. На настройках по умолчанию есть небольшое отклонение в холодные оттенки. В повседневной эксплуатации телефон показал себя хорошо.
Уровень быстродействия для смартфона доступного ценового сегмента хорош. Приложения запускаются без зависания. Можно поиграть в игры PUBG, Genshin Impact, Roblox с умеренными настройками графики. Тенденции к троттлингу замечено программными средствами не было.
Возможность установки двух nanoSIM с поддержкой LTE. Телефонный модуль демонстрировал уверенный прием в городской застройке. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 и NFC с бесконтактными платежами. Проверили работу в качестве навигатора в автомобиле, в такси и при курьерской доставке можно будет использовать в качестве рабочего инструмента.
Понравился отказ от распространенного подхода с увеличением количества камер для галочки, вместо этого один модуль разрешением 50 Мп Sony IMX852 с оптикой из стеклянных линз и диафрагмой F/1.8. Приложение предлагает хороший набор режимов съемки, автоматических, ручной и с использованием ИИ-технологий для улучшения качества. Дневные снимки получали с высокой резкостью, цепкая и точная фокусировка.
Ночной режим хоть и теряет детализацию, но и они на хорошем уровне. При съемке людей может размывать задний фон без рванной границы по периметру. Видео снимает с разрешением Full HD с частотой 30 кадров в секунду, без стабилизации изображения. Со съемкой видео у этой модели возможности скромны.
Фронтальная камера разрешение 8 Мп. Диафрагма F/2.0. Решает задачи видеозвонков и съемки селфи.
Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. На старте пользователю будут предложены дополнительные приложения, включая игры и те что требует законодательство РФ. Все неиспользуемое можно удалить. Оболочка предлагает хорошие возможности по кастомизации. Внедрены возможности ИИ: редакторы, творчество, перевод текста, увеличение четкости снимков, удаление людей из кадра, умный цикл. Из коробки доступна запись телефонных разговоров.