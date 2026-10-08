Смартфон Red Magic 12 Pro+ показали в трех расцветках

Компания Red Magic объявила, что официальная презентация игрового смартфона Red Magic 12 Pro+ состоится 15 октября. Также производитель опубликовал изображения грядущей новинки в черной, серебристой и голубой расцветках. Производитель также подтвердил наличие системы жидкостного охлаждения с RGB-подсветкой и вентилятором, экрана с интегрированный камерой и очень узкими рамками, а также топовой 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 с частотой 1450 МГц и 18 МБ выделенной высокоскоростной памяти и производительным нейронным ускорителем.