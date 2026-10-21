iPhone Duo получил странный складной дисплей

Если надавить на эту область пальцем, поверхность слегка прогибается. Более того, по словам Kang, при нажатии на экран в этом месте могут появляться морщины. Когда палец убирают, поверхность, похоже, снова становится гладкой. Тем не менее это вызывает вопросы о долговечности конструкции — со временем такая особенность может стать проблемой. При этом защитную плёнку внутреннего дисплея можно заменить, что потенциально упростит устранение подобных дефектов. Kang также утверждает, что проверил несколько экземпляров iPhone Duo и все они реагировали одинаково. Следовательно, речь, вероятно, идёт об особенности конструкции, а не о дефекте отдельного устройства. Ice Universe предполагает, что причина может заключаться в использовании стекла переменной толщины — это позволяет сделать стекло тоньше в области сгиба и толще по краям для повышения прочности.