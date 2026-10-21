iPhone Duo получил странный складной дисплей

У складного iPhone Duo обнаружили необычную особенность — участок внутреннего дисплея над шарниром слегка продавливается при нажатии. Это заметно на видео, которое изначально опубликовал пользователь Kang, а затем распространил Ice Universe. Подобное поведение не стало полной неожиданностью, но на него всё равно стоит обратить внимание — Apple стремилась сделать так, чтобы на первом складном смартфоне компании не было заметно складки на экране. Судя по всему, инженерам удалось добиться этого, так как место сгиба практически неразличимо. Однако это не означает, что участок дисплея над шарниром имеет твёрдую опору.

Если надавить на эту область пальцем, поверхность слегка прогибается. Более того, по словам Kang, при нажатии на экран в этом месте могут появляться морщины. Когда палец убирают, поверхность, похоже, снова становится гладкой. Тем не менее это вызывает вопросы о долговечности конструкции — со временем такая особенность может стать проблемой. При этом защитную плёнку внутреннего дисплея можно заменить, что потенциально упростит устранение подобных дефектов. Kang также утверждает, что проверил несколько экземпляров iPhone Duo и все они реагировали одинаково. Следовательно, речь, вероятно, идёт об особенности конструкции, а не о дефекте отдельного устройства. Ice Universe предполагает, что причина может заключаться в использовании стекла переменной толщины — это позволяет сделать стекло тоньше в области сгиба и толще по краям для повышения прочности.