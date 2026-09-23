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В России стартовали продажи смартфона POCO X8 с аккумулятором 8340 мАч

POCO анонсировала старт реализации своего нового устройства X8. В основе аппарата лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, а также установлен мощный аккумулятор на 8340 мА·ч с функцией ускоренной зарядки на 67 Вт. К тому же модель Poco X8 удостоена сразу четырех степеней защиты — IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это означает, что устройство надежно ограждено от проникновения частиц пыли, погружения в воду и действия сильных водяных струй под высоким давлением. При столь объемной батарее корпус устройства остается довольно тонким — 8,6 мм, а масса девайса — 223 г. Полные размеры составляют 163,45 × 78,27 × 8,6 мм.

Толщина смартфона не превышает 8,6 мм, вес — 223 г. Устойчивость к влаге и пыли подтверждена сертификатами IP68 и IP69K. Что же касается 6,83-дюймовой AMOLED-панели с параметрами 2772 × 1280 точек и частотой обновления 120 Гц, она прикрыта особо прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Максимальная яркость дисплея доходит до 3500 нит, что гарантирует отличное восприятие информации при использовании смартфона на открытом воздухе. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оснащена системой оптической стабилизации (OIS), дополнительный объектив — 2 Мп, а фронтальный модуль — 16 Мп. Из прочих опций POCO X8 выделяются поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, наличие двух слотов для SIM-карт, модуль NFC и сканер отпечатков, встроенный в экран. Ключевой чертой модели Poco X8 выступает его внушительный аккумулятор на 8340 мА·ч.

Помимо быстрой проводной зарядки на 67 Вт, гаджет умеет отдавать энергию другим устройствам в обратном режиме на 22,5 Вт. По заверениям изготовителя, батарея сохраняет работоспособность не менее 1600 полных циклов подзарядки до того момента, пока ее емкость не снизится до 80% от исходного значения.

POCO X8 Глобальные версии

  • 6+128 ГБ: от 19 999 ₽
  • 8+256 ГБ: от 21 999 ₽
  • 12+256 ГБ: от 25 999 ₽
POCO X8 на Яндекс.Маркет


POCO X8 на WB

Основные особенности POCO X8

  • Мощный аккумулятор 8340 мАч с быстрой зарядкой HyperCharge 67 Вт: более 2 дней автономной работы
  • 6,83-дюймовый сверхъяркий AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K: комфорт для глаз в течение всего дня
  • Сегментированный дизайн и прочная конструкция: сертифицированная устойчивость к падению с высоты 3 метров
  • Защита от пыли и воды IP66/IP68/IP69/IP69K: сертифицированная водостойкость на глубине до 2 метров в течение 72 часов
  • Мощный Snapdragon 6s Gen 4: 60 месяцев работы в режиме «как новый»
  • 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения: реалистичные портреты
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