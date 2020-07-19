ASUS ROG Phone 3 показали на новом рендере

Авторитетный индийский инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером геймерского смартфона ASUS ROG Phone 3, который еще не был представлен официально. Аппарат запечатлен с фирменной воздушной системой охлаждения AeroActive Cooler. Также отметим наличие 3,5 мм разъема для наушников.

По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, новый топовый процессор Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза. Официальный дебют смартфона ожидается 22 июля.